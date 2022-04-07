Вашингтон, 7 апреля, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Россия и Китай нарастили значительный военный потенциал и пытаются фундаментально изменить существующий мировой порядок, основанный на «правилах», заявил 7 апреля председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на слушаниях по военному бюджету в Конгрессе США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Сегодня мы сталкиваемся лоб в лоб с двумя глобальными силами, — Китаем и Россией — каждая из которых имеет значительные военные ресурсы и стремится фундаментально изменить основанный на правилах мировой порядок», — сказал Милли.

По его словам, мировое сообщество вступает в эпоху повышенного риска военных конфликтов великих держав.