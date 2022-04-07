Бишкек, , 17:21 — REGNUM Евразийская экономическая комиссия решила временно обнулить ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды товаров, в том числе на 243 товарных позиции, предложенные Киргизией. Об этом стало известно в ходе внеочередного заседания Совета ЕЭК, передаёт пресс-служба киргизского правительства.

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Также стало известно о том, что участники заседания одобрили упрощение процесса практической реализации этой меры за счёт отказа от необходимости подтверждать целевой ввоза товаров.

Отмечается, что такая мера необходима для сокращения сроков нахождения товаров на территории Евразийского экономического союза в статусе иностранного товара и сроков прекращения обязанности по уплате таможенных пошлин.

Предполагается, что это повлечёт сокращение сроков таможенного контроля и приведёт к снижению административной нагрузки на участников внешнеэкономической деятельности.