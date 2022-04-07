Москва, 7 апреля, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Сотрудники Посольства Республики Узбекистан не отвечают на телефонные звонки и на запросы в электронном виде с просьбой прокомментировать наличие биолабораторий США на территории республики, сообщает 7 апреля корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, что на Украине, в Таджикистане, Казахстане, Азербайджане, Узбекистане, Армении, Молдавии, были созданы биолаборатории, в которых предположительно создается биологическое оружие.