Санкт-Петербург, , 17:27 — REGNUM Санкт-Петербург в рамках трансферта получит 313,7 млн рублей из федерального бюджета на поддержание высокого уровня занятости. Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

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Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов. Правительство Петербурга направит деньги на профессиональное обучение и дополнительное образование работников предприятий в промышленной сфере. Эта мера разработана для тех сотрудников, которые попадают под риск увольнения или находятся в простое.

Возможностью переобучения смогут воспользоваться не менее 5318 работников предприятий.

Напомним, что Петербург удерживает самый низкий уровень безработицы среди регионов России, всего 1,4% от числа трудоспособного населения. В городе также имеется Центр кадровой мобильности для недопущения кризисных ситуаций на рынке труда. Тем не менее, ряд крупных предприятий, прежде всего автопрома, находится в простое с начала марта.

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