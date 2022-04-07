Кемерово, , 17:21 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв разделяет позицию председателя правительства России Михаила Мишустина по вопросу о вовлечении в оборот неиспользуемых земель. Он уточнил, что в текущем году в Кузбассе планируется ввести в сельскохозяйственный оборот ещё 40 тыс. га пашни.

Игорь Грабарь. Пашня. 1930

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«В новых экономических реалиях урожай, собранный с каждого дополнительного гектара земли, — это вклад в продовольственную обеспеченность региона. Нам важно максимально эффективно использовать сельскохозяйственные угодья, содействовать аграриям в модернизации производства для формирования в регионе собственного продовольственного и семенного запаса», — отметил Цивилёв.

Глава Кемеровской области сообщил, что за четыре года удалось вернуть в сельскохозяйственный оборот 83,5 тыс. га. Задача на ближайшие три года — вернуть 100 тыс. га пашни.