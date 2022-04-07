Астрахань, 7 апреля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализированы восемь пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Борьба с коронавирусом. Иван Шилов ИА REGNUM

7 апреля выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом – на 10 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 115 тыс. 118 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 110 тыс. 729 человек выписаны после курса лечения, в том числе 26 – за последние сутки.

За весь период скончались 2968 человек. Подтвержден один новый летальный случай.