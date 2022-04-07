Мурманск, 7 апреля, 2022, 17:17 — ИА Регнум. В Мурманской области собираются создать Корпорацию минерально-сырьевой базы. Предложение губернатора региона Андрея Чибиса поддержал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, сообщает региональное правительство.

Орленок Иван Сергеевич Карта Мурманской области

«После предпроектного анализа на основе имеющихся геологических материалов месторождения будут выделяться в отдельные проектные компании с привлечением технологических и финансовых партнёров для проектирования и ввода их в эксплуатацию. Заинтересованность в участии в проектах высказали как крупные недропользователи, уже представленные в регионе, так и зарубежные производители продукции, использующие данные элементы, в первую очередь литий», — заверил губернатор.

Денис Мантуров выразил поддержку в создании Корпорации:

«Необходимо максимально ускорить развитие месторождений, чтобы сократить уровень имортозависимости. Минпромторг России готов рассмотреть идею по созданию такой корпорации».

Как сообщало ИА REGNUM, мурманский губернатор посоветовал строителям переходить на азиатский рынок.