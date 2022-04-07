Нью-Йорк, США, , 17:17 — REGNUM Федеральный суд Манхеттена, Нью-Йорк, осудил 62-летнего мужчину за эксплуатацию студенток из частного колледжа Сары Лоуренс, которых он принуждал к проституции и обворовывал, сообщает 7 апреля Reuters.

Манхэттен

В ходе судебного процесса было установлено, что Рэй принуждал к проституции группу студенток и вымогал у них заработанные деньги в период с 2010 по 2020 год.

Рэй был арестован в 2020 году, однако не признал себя виновным. Приговор был вынесен после многомесячного процесса в федеральном суде Манхэттена, в ходе которого показания дали несколько жертв.

У одной из пострадавших Рэй забрал более $500 тысяч, которые девушка заработала на проституции. Другую студентку мужчина чуть не задушил, пытаясь принудить ее к неоплачиваемой работе.