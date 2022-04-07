Нижний Новгород, 7 апреля, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Продолжительность здоровой жизни жителей Нижегородской области за год снизилась на два года и по итогам 2021 года составила 59 лет. Об этом говорится в докладе Нижегородстата, приуроченном к Всемирному дню здоровья.

Цитата из м/ф «Симпсоны». 1989. США Образ жизни

Аналитики статистического ведомства прогнозируют, что к 2024 году продолжительность жизни нижегородцев должна резко увеличиться и достигнуть 65 лет.

Отмечается, что этому способствует рост числа жителей региона, приобщившихся к регулярным занятиям спортом — сейчас таковых насчитывается 38,3% среди женщин и 61,7% среди мужчин. При этом более половины из них — граждане в возрасте от 3 до 29 лет.

Кроме того, около 91% женщин и 60% мужчин в Нижегородской области сообщили, что не курят.