Ивнянский район, Белгородская область, 7 апреля, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере признан гражданин РФ — участник межрегиональной преступной группы, задержанный на территории Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

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Мужчину задержали с поличным с двумя килограммами синтетического наркотика. Запрещённые вещества он планировал сбывать бесконтактным способом на территории других регионов РФ.

Ивнянский районный суд Белгородской области приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.