Франкфурт-на-Майне, Германия, 7 апреля, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Сегодня, 7 апреля, во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена» футбольный клуб «Айнтрахт» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22 примет каталонскую «Барселоны». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

«Барселона»

Матч обслужит сербская бригада арбитров во главе с Срданом Йовановичем. Ассистенты главного судьи — Урош Стойкович и Милан Михайлович.

Ранее «Айнтрахт» и «Барселона» никогда не играли между собой. Эта встреча станет первой в истории противостояния двух этих команд.

На пути к четвертьфиналу «сине-гранатовые» обыграли итальянский «Наполи» (1:1, 2:4) и турецкий «ГалатасараЙ» (0:0, 1:2).