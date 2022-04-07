Новосибирск, , 17:11 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 7 апреля, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 895 пациентов, в том числе 13 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки были выявлено 209 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время 1693 человека выздоровели, 12 пациентов скончались.

Всего в регионе зарегистрировано 252744 случая заражения коронавирусом, 241373 пациента выписаны с выздоровлением, умерли 5448 человек. В реанимации находятся 117 человек, на ИВЛ – 15 пациентов.