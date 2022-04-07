Бишкек, 7 апреля, 2022, 17:10 — ИА Регнум. В Киргизии дети начнут учиться с шести лет, при этом период обучения составит двенадцать лет. Об этом на своей странице в соцсетях написал министр образования республики Алмазбек Бейшеналиев.

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Высокопоставленный чиновник пояснил, что Минобразования приняло решение упразднить нулевой класс, поэтому теперь дети будут идти в первый класс в возрасте шести лет

«Тогда ребенок не потеряет год обучения в школе. Мы будем соответствовать мировым стандартам», — отметил он.

При этом министр образования Киргизии не стал уточнять, когда именно нововведения вступят в силу.

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