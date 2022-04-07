Орел, , 17:09 — REGNUM Акции в поддержку решения президента России о проведении специальной военной операции состоялись 7 апреля в Орле, Ливнах и Мценске, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

В Орловской области поддержали решение президента о проведении спецоперации Пресс-служба правительства Орловской области

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Участниками акций стали в общей сложности около тысячи человек. В Орле жители провели акцию в поддержку президента в парке Победы, в Ливнах — на площади Победы, в Мценске — в сквере Калинникова, возле памятника воинам-интернационалистам.

Участниками акций в поддержку президента стали представители патриотических и общественных организаций, ветераны боевых действий и местные жители. Жители региона с флагами Российской Федерации и общественных организаций выразили поддержку и солидарность решению президента РФ о проведении военной операции на территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в городах России проходят акции, приуроченные к восьмой годовщине независимости Донбасса, а также в поддержку специальной военной операции.