Нижний Новгород, , 17:08 — REGNUM Из федерального бюджета России выделят ещё 1,5 млрд рублей на оказание медицинской помощи жителям Нижегородской области. Об этом сообщили в правительстве региона сегодня, 7 апреля.

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Решение о предоставлении дополнительного финансирования приняла комиссия Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований.

Из этих денег 500 млн рублей потратят на закупку лекарств для льготников, чуть больше 350 млн рублей пойдут на приобретение машин скорой помощи и 160 млн рублей обещают направить на доплаты нижегородским медикам.