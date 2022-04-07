Москва, , 17:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин обратился к личному составу 121-го гвардейского бомбардировочного авиаполка, сообщает 7 апреля пресс-служба Кремля.

Дальний бомбардировщик Ту-160 Mil.ru

Текст поздравительной телеграммы по поводу присвоения 121-му авиаполку наименования «гвардейский», опубликован на сайте Кремля.

Глава российского государства отметил мужество, решительность и силу духа военнослужащих этой части ВКС России.

В телеграмме подчеркивается, что «это высокая честь и признание ваших особых заслуг, героизма и отваги, проявленных при защите Отечества, отстаивании суверенитета и национальных интересов нашей страны».

«Вы по праву можете гордиться историей и легендарными традициями полка. На самых сложных участках — в борьбе с террористами в Сирии, в ходе проведения специальной военной операции на Украине — личный состав вашей воинской части неизменно проявлял стойкость и мужество, решительность и силу духа, демонстрировал блестящие образцы выполнения ратного долга», — написал Владимир Путин.

Напомним, 7 апреля президент России подписал указ, согласно которому за массовый героизм и отвагу 121-му тяжелому бомбардировочному авиаполку присваивается наименование «гвардейский».

На вооружении 121-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиаполка состоят стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, способные нести крылатые ракеты воздушного базирования.

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