Вашингтон, 7 апреля, 2022, 17:06 — ИА Регнум. В США на минувшей неделе снизилось число граждан, подающих заявки на пособие по безработице, сообщает 7 апреля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По данным министерства труда США, количество первичных обращений за пособиями за последнюю неделю сократилось на 5 тысяч и составило 166 тысяч. При этом опрошенные изданием экономисты прогнозировали, что эта цифра составит 200 тысяч.

Острая нехватка кадров способствует сокращению увольнений, а также создает условия для найма новых сотрудников. Спрос на работников обусловлен резким снижением новых случаев заболевания COVID-19 и отменой коронавирусных ограничений по всей стране.

Напомним, что ранее американские работодатели во главе с государственными органами объявили, что в марте планируют нанять до 105 224 работников.