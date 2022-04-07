Хельсинки, , 17:06 — REGNUM Задержанные таможенниками Финляндии музейные экспонаты нужно вернуть в Россию, заявили 7 апреля в финском МИД.

Флаг Финляндии Nicolas Raymond

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Как сказал финский министр иностранных дел Пекка Хаависто, задержание на таможне произошло из-за того, что западные антироссийские санкции «были приняты так быстро, что, видимо, не все обстоятельства были приняты во внимание».

Хаависто «У Финляндии нет никаких причин удерживать какие-либо музейные экспонаты или держать их в хранилище».

Он подчеркнул, что следует трепетно относиться к культурным ценностям, тщательно соблюдать условия хранения — необходимые температуру и влажность. Так что все задержанные на таможне российские экспонаты нужно «вернуть в те музеи, которым они принадлежат».

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Напомним, финская таможня задержала принадлежащие российским музеям культурные ценности, вывозившиеся в Россию после их экспонирования в Японии и Италии транзитом через Финляндию.

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