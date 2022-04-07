Кемерово, 7 апреля, 2022, 17:06 — ИА Регнум. В Кемеровской области на встрече «Открытый диалог» была продемонстрирована электронная торговая площадка для производителей. На ней будут размещаться запросы крупных предприятий на продукцию и информацию о товарах и услугах от малого и среднего бизнеса, сообщили в правительстве региона.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

«Одна из приоритетных задач для нас — импортозамещение, мы будем наращивать производство необходимых товаров, чтобы не зависеть от внешних поставщиков и поддерживать своих промышленников. Мы будем ориентироваться на те экономические достижения, которых добились наши деды», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

По поручению главы области на базе информационного портала «Виртуальный выставочный комплекс Кузбасса». Решено создать единую электронную торговую площадку под рабочим названием «КузассТрэйд». На ней представители малого и среднего бизнеса будут размещать свои товары, работы и услуги.