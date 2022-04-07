Челябинск, 7 апреля, 2022, 17:05 — ИА Регнум. В Челябинске экс-руководитель аппарата уполномоченных по правам человека региона отдана под суд. Обвинительное заключение утверждено, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Ей вменяют злоупотребление полномочиями. По данным следователей, женщина получила от четверых подчинённых часть выданных им ранее премий. Общий размер составил 97 тыс. рублей.

В ходе следствия гражданка признала вину и возместила ущерб. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Челябинска.