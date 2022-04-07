Белгородский район, Белгородская область, 7 апреля 2022, 17:07 — REGNUM Уголовное дело в отношении неустановленных военнослужащих вооружённых сил Украины возбуждено Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Воронежскому гарнизону после обстрела Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе СК России.
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Установлено, что 29 марта 2022 года около 20:00 украинские военнослужащие, применив тактический ракетный комплекс «Точка-У», произвели с территории Харьковской области в направлении Белгородской области не менее трёх пусков ракет. Боеприпасы были снаряжены кассетными поражающими элементами, использование которых запрещено международными конвенциями.
В результате происшествия различные ранения получили восемь граждан РФ. Все они были оперативно госпитализированы, по оценке врачей пострадавшим причинён тяжкий вред здоровью.
Повреждения также получила 21 единица техники. В результате обстрела произошёл пожар, а затем взрывами был разрушен склад, развёрнутый в месте временной дислокации воинской части.
Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Вячеслав Гладков 29 марта успокоил жителей, что пострадавших среди жителей села нет.
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