Белгородский район, Белгородская область, , 17:07 — REGNUM Уголовное дело в отношении неустановленных военнослужащих вооружённых сил Украины возбуждено Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Воронежскому гарнизону после обстрела Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе СК России.

Взрыв (сс) thomasstaub

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Установлено, что 29 марта 2022 года около 20:00 украинские военнослужащие, применив тактический ракетный комплекс «Точка-У», произвели с территории Харьковской области в направлении Белгородской области не менее трёх пусков ракет. Боеприпасы были снаряжены кассетными поражающими элементами, использование которых запрещено международными конвенциями.

В результате происшествия различные ранения получили восемь граждан РФ. Все они были оперативно госпитализированы, по оценке врачей пострадавшим причинён тяжкий вред здоровью.

Повреждения также получила 21 единица техники. В результате обстрела произошёл пожар, а затем взрывами был разрушен склад, развёрнутый в месте временной дислокации воинской части.

«В настоящее время выполнен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы раненых. Об обстоятельствах произошедшего допрошены очевидцы. Принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления», — добавили в СК.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Вячеслав Гладков 29 марта успокоил жителей, что пострадавших среди жителей села нет.

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