Нью-Йорк, США, , 17:03 — REGNUM Генассамблея ООН проведет 7 апреля голосование по вопросу приостановки членства (с перспективой исключения) России в Совете по правам человека на основании событий в Буче, сообщает Reuters.

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Две трети голосующих членов — не считая воздержавшихся — могут исключить Россию из совета, состоящего из 47 членов. Ранее в 2011 году из совета была исключена Ливия из-за насилия властей страны в отношении граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд будет выполнять распоряжение президента США Джо Байдена — требовать приостановки членства России в Совете ООН по правам человека.