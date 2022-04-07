Санкт-Петербург, , 17:04 — REGNUM При сносе производственного здания бывшего Невского завода на проспекте Обуховской обороны в Петербурге над проезжей частью нависла часть фасада, которая создала угрозу обрушения. Участок оцеплен, сообщили 7 апреля ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Обрушение

В МЧС уточнили, что на данном участке ведутся работы, большая часть здания была снесена и остался только фасад, который и начал «плыть» в сторону проезжей части.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 13:51 мск в полицию поступило сообщение об обрушении здания 38 по проспекту Обуховской Обороны.

«Установлено, что производится снос бывшего здания завода, территория огорожена конусами, на месте присутствуют сотрудники МЧС, пострадавших нет», — подытожили в Главке МВД.