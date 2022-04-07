7 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 18:07 — REGNUM Падение курса доллара до показателя ниже 80 рублей вызвала бурную реакцию интернет-сообщества. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 7 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

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»Доллар, как и Байден, всё ниже к земле клонится», — отмечает Наталия С.

Многие пользователи нарадоваться не могут тому факту, что, несмотря на невероятное санкционное давление, российский рубль не только не обрушился, а наоборот, укрепился.

«Прям горжусь нашим рублём! Крепчает с каждым днём! И уже, кстати, вернулся к февральским значениям! Ну и радостно!» — пишет Любовь М.

«Скоро рубль окрепнет настолько, что нам ещё доплачивать будут за покупку иностранной техники!» — предрекает Елена П.

Условия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что истерика на фоне кратковременного скачка курса валют сыграла с недальновидными гражданами злую шутку.

«Вот же попали те, кто доллары по 120 скупал! Мои соболезнования», — написала Анастасия О.

Часть людей полагает, что укрепление российской национальной валюты окажет незначительное воздействие на жизнь простых граждан России.

«Это курс в большей своей степени искусственный. Может и до 30 рублей доллар упасть, если на то будет воля российского руководства. Для простых граждан России это ничего пока не значит. Зарплаты не растут, а цены растут — вот наша главная проблема. К сожалению, укрепление рубля нам в этом деле — не помощник. Да и не купишь сейчас доллар за столько по факту. Короче, не по нашу душу этот праздник», — считает Валерий С.

Ряд пользователей беспокоит тот факт, что укрепление российского рубля может привести к сокращению поступления средств в российский бюджет от поставок сырья.

«Вопрос следующий: если Россия пополняла свой бюджет за счёт экспорта сырья за рубеж, и слабый рубль этому очень способствовал, то теперь получается, что усиление рубля опустошит наши государственные сбережения?» — задаётся вопросом Олег Б.

Отдельные комментаторы отмечают, что переход на рубли при оплате поставок газа в недружественные страны, а также общее сокращение объёма поставок энергоносителей за рубеж, ставит перед российскими властями выбор: либо ещё сильнее занижать курс рубля, либо наоборот, позволить ему расти.

Газ за рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Раньше высокий доллар позволял нашим властям наполнять бюджет, но из-за этого граждане страны становились по факту беднее. Теперь же, с прекращением значительной доли экспорта энергоносителей за рубеж на фоне санкций, бюджет и так не будет в должной мере пополняться, поэтому дальнейшее снижение благосостояния российских граждан — смерти подобно! В связи с этим сейчас доллар должен быть не ниже 80 рублей, а ниже 30 рублей, как когда-то уже было в нашей стране. Пора задуматься о простом человеке», — поделился своим мнением Павел И.

Нашлись и те, кто надеются, что рычаги управления российской экономикой попали в надёжные руки.

«Я надеюсь только на то, что Владимир Владимирович действительно абсолютно чётко знает и понимает, что делать в текущей экономической и политической ситуации», — указывает Денис У.

Напомним, 6 апреля стали известны данные Московской биржи, согласно которым российская национальная валюта значительно укрепилась и заставила курс доллара упасть ниже 80 рублей.