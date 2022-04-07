Калуга, , 17:15 — REGNUM В Калужской области завершено расследование уголовного дела о невыплате заработной платы 288 работникам ОАО «Калугатрансмаш», восстановлены трудовые права работников, сообщили 7 апреля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Долг Дарья Антонова © ИА REGNUM

Установлено, что в период с декабря 2020 года по март 2021 года в нарушение требований Трудового кодекса РФ руководством предприятия заработная плата сотрудникам не выплачивалась частично свыше трёх месяцев, в связи с чем образовалась задолженность в размере 33 млн рублей. В апреле 2021 года решением Арбитражного суда Калужской области предприятие признано банкротом, в отношении него ведена процедура конкурсного производства. В связи с ликвидацией организации трудовые отношения с работниками завода были прекращены. В ходе расследования задолженность перед сотрудниками предприятия погашена. Аналогичные дела сейчас расследуются в Калуге, Боровске и Сухиничах.

В 2021 году калужскими следователями было возбуждено 14 уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы. Общая сумма задолженности составила 23,5 миллиона рублей. По итогам расследования уголовных дел благодаря принятым следствием мерам данная задолженность погашена в полном объеме.

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