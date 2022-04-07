Волхов, Ленинградская область, 7 апреля, 2022, 17:08 — ИА Регнум. В Волховском районе Ленинградской области восьмую годовщину провозглашения Донецкой Народной Республики отметили патриотической акцией. В акции 7 апреля приняли участие и взрослые, и дети, передаёт «ЛенТВ24».

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаг России

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Для жителей района выступили с концертом местные творческие коллективы. Специальным гостем мероприятия стала участница конкурса «Новая звезда» и шоу «Голос» Алиса Супронова.

Участники пришли с флагами России, фон сцены снабдили плакатом, где на белом фоне разместили надпись VолхоV и символ Z из георгиевской ленты.

Напомним, Донецкая Народная Республика самопровозгласила себя 7 апреля 2014 года. В ДНР образовали народный совет. Этот орган принял Декларацию о суверенитете.