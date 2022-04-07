Москва, , 16:57 — REGNUM Сильнее всего на российскую экономику будут влиять санкции, которые ограничивают закупку другими государствами основных экспортных товаров России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил экономист Сергей Хестанов.

Санкции Александр Горбаруков, ИА REGNUM

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Именно снижение доходов от экспорта являются главной угрозой для экономики страны. Прежде всего речь идет об энергоресурсах, но в эту категорию также входят и другие товары, которые Россия поставляет за границу в больших объемах и получает за счёт этого крупную выручку.

«Для нас единственный настоящий риск — сильное сокращение доходов от экспорта. Но сделать это сложно в том числе и технически. Понятно, что они (США, страны Евросоюза — прим. ИА REGNUM) будут сокращать зависимость, постепенно внешняя торговля с развитыми странами будет сокращаться, но быстро сократить закупки российской нефти, газа и угля они технически не смогут», — сказал Хестанов.

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