Самара, , 17:33 — REGNUM Цветы к мемориалу воинов-интернационалистов возложили в Самаре в честь годовщины провозглашения независимости Донецкой Народной республики. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

К мемориалу воинам-освободителям возложили гирлянду Славы Donland.ru

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Сообщается, что активисты ветеранских и молодёжных общественных организаций вспомнили события 2014 года, также почтили память погибших в специальной военной операции на Украине и в локальных конфликтах.

На площади Славы и Мужества активисты возложили цветы к Мемориалу воинов-интернационалистов и минутой молчания почтили память защитников Родины.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Крыму отмечают восьмую годовщину суверенитета Донецкой Народной Республики.

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