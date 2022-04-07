Москва, 7 апреля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин пообещал уволить ряд директоров предприятий ракетно-космической отрасли, срывающих программы импортозамещения.

Роскосмос Восточный причал

Об этом он заявил 7 апреля на заседании отраслевого оперативного штаба.

«Есть группа директоров, которая допускает срыв сроков работ по импортозамещению. Это нож в спину нашей ракетно-космической отрасли. Если не сделаете выводов из своего так называемого «руководства», то мы с вами расстанемся, несмотря на прошлые ваши заслуги», — сказал Рогозин.

«Основная ваша задача — четко выполнять гособоронзаказ, не ссылаться на трудности, а брать на себя инициативу», — добавил он.

По словам Рогозина, не все руководители предприятий осознали происходящее в стране и в мире, поэтому не перестроили свою работу под новые условия.

По итогам заседания поручено ужесточить дисциплину при выполнении поручений руководства госкорпорации.