Фокино, Брянская область, 7 апреля, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Подозреваемых в повреждении электрооборудования задержали полицейские в Фокино Брянской области — они оставили без электричества действующее общежитие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе регионального УМВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Провода

Жильцы пожаловались на длительное отсутствие тока — более суток в здании не было электроэнергии. После обследования общежития выяснилось, что из подвала была похищена проводка. Оперативники установили личности подозреваемых, ими оказались ранее судимых местных жителей в возрасте 21 и 23 лет. Молодые люди признались, что ночью проникли в незапертый подвал, отсоединили находившиеся под напряжением автоматический выключатель, кабель, светильник и коммутационную коробку. Всё это мужчины планировали сдать на металлолом, но не успели.

Возбуждено уголовное дело о «Приведении в негодность объектов жизнеобеспечения». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.