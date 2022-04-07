Вологда, 7 апреля 2022, 16:51 — REGNUM Реализация проекта по газификации северных районов Вологодчины будет продолжена несмотря на санкции Запада. Об этом заявил глава региона Олег Кувшинников.
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Строительство газопровода-отвода протяженностью 54,5 километра между газораспределительными станциями от Кириллова ведется в сторону Липина Бора. Магистраль прокладывается по территориям Кирилловского и Вашкинского районов. Работы ведут компании «Газпром инвест» и «Газстройпром».
Напомним, инвестиционный проект включает строительство газопровода-отвода и газораспределительных станций к городам Кириллов, Белозерск, Липин Бор, Вытегра. Общая протяженность газопровода-отвода составляет 412,9 километров, проект планируется реализовать поэтапно до 2024 года.
Как сообщало ИА REGNUM, к 2030 году будет полностью завершена технически возможная газификация России.