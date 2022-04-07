Вологда, , 16:51 — REGNUM Реализация проекта по газификации северных районов Вологодчины будет продолжена несмотря на санкции Запада. Об этом заявил глава региона Олег Кувшинников.

Газификация Пресс-служба правительства Удмуртии

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Строительство газопровода-отвода протяженностью 54,5 километра между газораспределительными станциями от Кириллова ведется в сторону Липина Бора. Магистраль прокладывается по территориям Кирилловского и Вашкинского районов. Работы ведут компании «Газпром инвест» и «Газстройпром».

"В регионе это крупнейший инфраструктурный проект последнего десятилетия с объемом инвестиций более 22 миллиардов рублей. Несмотря на санкции, компания «Газпром» продолжает его реализацию: используется оборудование и техника российского производства, поэтому нет никаких сомнений в его успешном завершении. Труба в полном объеме завезена на строительную площадку для прокладки газопровода до Липина Бора. В декабре туда поступит газ, и мы зажжем первую горелку», — отметил Кувшинников.

Напомним, инвестиционный проект включает строительство газопровода-отвода и газораспределительных станций к городам Кириллов, Белозерск, Липин Бор, Вытегра. Общая протяженность газопровода-отвода составляет 412,9 километров, проект планируется реализовать поэтапно до 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2030 году будет полностью завершена технически возможная газификация России.