Сургутский район, Югра, 7 апреля, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В Сургутском районе Югры возбуждено уголовное дело по факту травмирования 11-летней девочки наледью, упавшей со здания школы. Об этом сообщает окружное управление СКР.

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Инцидент произошёл 6 апреля. Школьницу доставили в больницу. Уголовное дело заведено по факту халатности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее травму при падении льда получила 10-летняя девочка в Нефтеюганском районе. Там тоже возбудили уголовное дело.