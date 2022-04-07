Казань, 7 апреля, 2022, 17:29 — ИА Регнум. В казанском парке Победы 7 апреля прошел митинг-концерт в поддержку жителей Донбасса и Вооруженных сил России. Также мероприятие приурочили к восьмой годовщине образования Донецкой народной республики, сообщает городская администрация.

Администрация города Казани В Казани прошла акция в поддержку жителей Донбасса и Вооруженных сил России.

Акцию поддержали общественные объединения, молодежные и ветеранские организации. В парке организовали концертную программу с выступлениями артистов и творческих коллективов республики.

Всем желающим волонтеры раздали памятные значки с патриотической символикой.

ИА REGNUM ранее сообщало, в столице Карелии — городе Петрозаводске сегодня, 7 апреля, состоялся митинг в поддержку спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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