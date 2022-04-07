София, , 16:45 — REGNUM Правительство Болгарии объявило о намерении создать аналитическое подразделение (службу) по мониторингу и анализу социальных сетей. Об этом 7 апреля пишет софийская газета «Факты».

Цензура (сс) shotput

По словам министра электронного правительства Болгарии Божидара Божанова, новое подразделение «крайне необходимо для борьбы с дезинформацией и распространении панических слухов».

Божанов «После изучения передового опыта в других странах мы пришли к выводу о необходимости формирования соответствующей структуры».

При этом на вопрос, не станет ли служба мониторинга соцсетей очередным механизмом цензуры со стороны государства, Божанов не ответил. Предполагается, что новая организация приступит к работе в июне нынешнего года.

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