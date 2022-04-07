Тирана, , 17:40 — REGNUM Большинство граждан Албании поддерживает инициативу Open Balkan. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованные 7 апреля в Тиране.

Эди Рама U.S. Department of State

По словам премьер-министра Албании Эди Рамы, это показывает, что граждане понимают связь между этой инициативой и защитой их собственных интересов.

«Албания создает Open Balkan не для Сербии, а для себя», — процитировал телеканал РТС слова Рамы.

Премьер Албании также добавил, что инициатива Open Balkan соответствует интересам сепаратистского Косово. «Но я лидер Албании и не желаю давать непрошенные советы Косово», — сказал Рама.

Напомним, что Национальный совет Албании недавно провел исследование общественного мнения, в том числе по поводу инициативы создания региональной зоны свободной торговли между Сербией, Албанией и Северной Македонией, известной под названием Open Balkan. Было опрошено 560 000 граждан, из них около 303 000 (59%) поддерживает эту инициативу. Против выступило около 26% опрошенных.

Сепаратистское Косово отказывается присоединиться к инициативе, считая ее альтернативой настоящей евроинтеграции региона.