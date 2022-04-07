Москва, , 16:42 — REGNUM Московские вузы узнали соперников по зональному этапу Всероссийской киберспортивной студенческой лиги (ВКСЛ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 7 апреля в пресс-службе Федерации компьютерного спорта Москвы.

Киберспорт Clément Grandjean

Московские вузы РТУ МИРЭА и МГТУ имени Баумана оказались в группе «Дельта», где собраны учебные заведения Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов. Так, Сборная РТУ МИРЭА сыграет с командами Белгородского государственного НИИ, Юго-Западного государственного университета и Воронежского государственного университета. Киберспортсмены из МГТУ имени Баумана встретятся с собственным филиалом из Калуги, а также Ставропольским государственным аграрным университетом и Тамбовским государственным университетом имени Державина.

Добавим, что в зональном этапе ВКСЛ выступят 64 сборные вузов из 59 регионов страны. Матчи группы «Дельта» пройдут 23 и 24 апреля 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что участники ВКСЛ от Москвы были определены в ходе XII сезона Московской студенческой киберспортивной лиги, который завершился 31 марта 2022 года. В нём выступили команды 62 вузов и ссузов столицы.

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