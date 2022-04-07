Новочеркасск, Ростовская область, 7 апреля, 2022, 16:41 — ИА Регнум. В Новочеркасске (Ростовская область) из-за крупного пожара в многоквартирном доме эвакуировали 60 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 7 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Сообщение о возгорании на улице Будённовской поступило в экстренные службы примерно в 15:10 мск. В девятиэтажном многоквартирном жилом доме огонь распространился в двух квартирах на пятом и шестом этажах. Площадь пожара составила 60 кв. метров.

Возгорание разбили на два участка. Борьбу с огнём вели четыре звена газодымозащитной службы, 56 человек и 17 единиц техники. Жильцам предоставлен автобус для временного размещения.

В 16:12 мск открытое горение было ликвидировано.