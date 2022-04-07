Москва, , 16:39 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 1 апреля составил $606,5 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

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На 25 марта международные резервы страны составляли $604,4 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $2,1 млрд, или на 0,3%.

Обновлённых данных о структуре международных резервов России в сообщении регулятора не приводится.

Согласно данным на начало февраля, в общей структуре резервов иностранная валюта составляла $468,63 млрд, специальные права заимствования — $24,09 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,24 млрд, монетарное золото — $132,26 млрд.