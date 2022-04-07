Москва, 7 апреля, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Санкции Запада едва ли смогут серьезно повлиять на стабильную работу финансовой системы России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил экономист Сергей Хестанов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Связано это, по мнению эксперта, с тем, что финансовая система России слабо представлена за пределами страны. Российские банки за редким исключением практически не ведут деятельности за границей и не берут кредиты у иностранных финансовых организаций. Причем своей автономностью они во многом обязаны кризису 2008 года.

«После 2008 года финансовый сектор России радикально снизил зависимость от внешнего финансирования. Массово российские банки привлекали капитал за рубежом до 2008 года. Одно из важнейших последствий того кризиса в том, что большинство российских финансовых компаний погасили иностранные кредиты, а новые перестали брать. Кризис 2008 года очень снизил зависимость. В 2014—2015 годах тоже произошло снижение зависимости», — сказал Хестанов.