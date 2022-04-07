Москва, 7 апреля, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Не дать осуществиться визиту спикера американской палаты представителей НэнсиПелоси на Тайвань было бы полезным для Пекина шагом, пишет 7 апреля телеграм-канал «Китайская угроза».

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

В качестве первого варианта предлагается объявить, что воздушное пространство над Тайванем 10 апреля закрыто и введён запрет на полёты. Народно-освободительная армия Китая может развернуть большое количество военных самолётов для полётов вокруг Тайваня, чтобы обеспечить выполнение запрета.

Второй вариант — направить военные самолёты армии пролететь над Тайванем в день визита Пелоси или с запада на восток через пролив, или с направления самолёта Пелоси на остров.

Если тайваньские военные откроют огонь по военным самолётам НОАК, армии Китая следует сбить их или нанести разрушительный удар по силовым базам Тайваня, с которых запускаются ракеты.

Предлагается заранее объявить о целях этой операции. Вряд ли, считает автор публикации, у тайваньских властей хватит смелости предпринять иррациональные конфронтационные действия.

Отмечается, что таким образом осуществление суверенитета материкового Китая над Тайванем продвинется на шаг вперёд, тем более визит Пелоси на Тайвань стал бы грубым нарушением международного признанного принципа одного Китая.