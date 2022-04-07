Шерегеш, Кемеровская область, 7 апреля, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Кузбасский спортивно-туристический комплекс «Шерегеш» с начала горнолыжного сезона посетили 2 млн 6 тыс. туристов. По данным региональной администрации, это на 7% (136 тыс. человек) больше в сравнении с прошлым сезоном.

Администрация правительства Кемеровской области Шерегеш

«Шерегеш — один из самых посещаемых курортов России, — отметил губернатор области Сергей Цивилёв. — С каждым сезоном количество туристов, предпочитающих активный отдых в Кузбассе, становится все больше. Сейчас для нас открылось новое окно возможностей. Наша задача — сделать Шерегеш круглогодичным курортом мирового уровня».

Согласно программе социально-экономического развития Кемеровской обалсти до 2024 года, на комплексное развитие Шерегеша запланировано 3,27 млрд рублей.