Тула, , 16:35 — REGNUM Тульское металлургическое предприятие «Полема» наращивает выпуск импортозамещающей продукции. 7 апреля предприятие посетил губернатор Алексей Дюмин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Тульские металлурги наращивают импортозамещающее производство Управление пресс-службы правительства Тульской области

«Сегодня, когда наша страна столкнулась с экономическими сложностями, предприятие многое делает для импортозамещения, наращивает производство. Обеспечивает отечественной продукцией более 20 отраслей промышленности, в первую очередь машиностроение. И, что особенно важно сейчас, не только сохраняет рабочие места, но и увеличивает их», — подчеркнул Алексей Дюмин.

«Полема», подчеркнул глава региона, входит в число мировых лидеров в сфере выпуска продукции из хрома, вольфрама, металлических порошков и композитов.

Как сообщил управляющий директор предприятия Алексей Филиппов, на предприятии работают около 800 человек. Завод нарастил производство импортозамещающей продукции. В частности, объём выпуска порошковых материалов для стекольной отрасли вырос с 300 кг в 2019 году до 48 тонн в 2022 году. Производство молибденового порошка, используемого в нефтехимической промышленности в качестве катализатора, за три года выросло более чем в 10 раз — с 4,5 т в 2019 году до 48 тонн в 2022 году. Также c 12,6 тонн в 2020 году до 27 тонн в 2021 году увеличены объёмы производства металлических порошковдля аддитивных технологий (3D-печати и др.). На предприятии выпускают прутки кобальт-хром-молибден для производства эндопротезов, на 2022 год планируется произвести полторы тонны продукции. А объёмы производства привалковой арматуры позволят заместить импортную продукцию на одном из крупнейших предприятий региона — «Тулачермет-Сталь».

"Суммарная годовая выручка от реализации импортозамещающей продукции составляет порядка 850 млн рублей, создано более 30 рабочих мест. Предприятие успешно заместило импорт из таких стран как США, Германия, Великобритания, Швейцария, Китай, Швеция. В ближайшее время предприятие планирует дальнейшее развитие производства, например увеличение объемов выпуска порошков для аддитивных технологий», — добавил Алексей Филиппов.

Алексей Дюмин осмотрел участки переработки легированных порошков, цех механической обработки и пообщался с сотрудниками.