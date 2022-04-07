Тульские металлурги наращивают импортозамещающее производство

Тула, 7 апреля 2022, 16:35 — REGNUM Тульское металлургическое предприятие «Полема» наращивает выпуск импортозамещающей продукции. 7 апреля предприятие посетил губернатор Алексей Дюмин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.
«Полема», подчеркнул глава региона, входит в число мировых лидеров в сфере выпуска продукции из хрома, вольфрама, металлических порошков и композитов.
Как сообщил управляющий директор предприятия Алексей Филиппов, на предприятии работают около 800 человек. Завод нарастил производство импортозамещающей продукции. В частности, объём выпуска порошковых материалов для стекольной отрасли вырос с 300 кг в 2019 году до 48 тонн в 2022 году. Производство молибденового порошка, используемого в нефтехимической промышленности в качестве катализатора, за три года выросло более чем в 10 раз — с 4,5 т в 2019 году до 48 тонн в 2022 году. Также c 12,6 тонн в 2020 году до 27 тонн в 2021 году увеличены объёмы производства металлических порошковдля аддитивных технологий (3D-печати и др.). На предприятии выпускают прутки кобальт-хром-молибден для производства эндопротезов, на 2022 год планируется произвести полторы тонны продукции. А объёмы производства привалковой арматуры позволят заместить импортную продукцию на одном из крупнейших предприятий региона — «Тулачермет-Сталь».
Алексей Дюмин осмотрел участки переработки легированных порошков, цех механической обработки и пообщался с сотрудниками.