Бухарест, , 16:34 — REGNUM Действия России на Украине создают необходимость обновить стратегическую концепцию НАТО в соответствии с сегодняшней ситуацией, заявил 7 апреля глава МИД Румынии Богдан Ауреску.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Нам нужна новая стратегическая концепция, соответствующая сегодняшней реальности — ухудшившейся из-за российской агрессии на Украине ситуации в области безопасности», — заявил Ауреску.

По его словам, в новом документе надо «чётко указать, что Россия — главная угроза для Североатлантического альянса», а также отразить необходимость укрепления сдерживания и обороны на восточном фланге НАТО.

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