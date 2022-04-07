7 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 17:25 — REGNUM Информация, согласно которой рост цен на бензин в марте 2022 года в Великобритании побил исторический рекорд, несмотря даже на решение министерства финансов страны снизить пошлины на топливо на пять пенсов, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 7 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Цены на бензин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

»Я за границу не выездной, мне на их проблемы пофигу. Одежду покупаю — какую хочу, питаюсь — тоже как хочу. Делаю, в общем, что хочу. Я тот самый счастливый гражданин своей страны», — пишет Сергей Н.

Многие пользователи восприняли эту информацию как отдушину, ведь не найти в мире более агрессивного по отношению к России государства, нежели Великобритания.

«Велосипеды у них сейчас будут востребованы как никогда!» — считает Инна И.

«А зачем англичанам бензин? Страна-то маленькая, пусть пешком ходят», — издевается Алексей И.

Некоторые комментаторы отмечают, что антироссийские санкции обернулись боком для тех, кто их применил.

«Я смотрю, санкции Великобритании против России работают. Правда, не в ту сторону, но это уже не столь важно», — написал Сергей М.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пока в Великобритании и североамериканских штатах растут цены на бензин, российский рубль постепенно возвращается в своё исходное положение. Ну и как, англосаксы, работают ваши санкции?» — интересуется Михаил П.

Часть людей полагает, что, вероятно, только после начала экономического кризиса жители Великобритании осознают, что их правительство ведёт страну куда-то не туда.

«Нехорошо, конечно, радоваться чужому горю, но я почему-то очень даже радуюсь. Вообще, мне фиолетово, как они будут из этой ситуации выкручиваться. Сами в свой же капкан угодили. Британский народ пусть теперь решает, стоит ли терпеть дальше либо же надо свергать к чёртовой матери такую неадекватную власть в лице Бориски Джонсона», — отмечает Гузель С.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что Лондон намеревался нанести сокрушительный удар по Москве, но получилось так, что больше всех от санкций пострадали обычные граждане Великобритании.

«Страдайте, кoзлы! Вы же так хотели проблем для рядовых российских граждан. Вот наблюдайте теперь», — обращается Андрей Л.

«Хотели Россию наказать? Хотели объединиться с Америкой против нас? Решили поддержать фашизм на Украине? Это ваше дело, конечно, но лить слёзы по поводу своего нынешнего положения тогда не надо. Получайте! Это только начало. Повезло вам, что скоро лето, но скоро и это изменится», — предупреждает Андрей Р.

Нашлись и те, кто отмечают, что недальновидное руководство Великобритании было обыграно властями России, которым, по сути, даже не пришлось ничего делать.

«У кого товар, тот и диктует цену. Европа сейчас видит свою никчёмность в экономике по сравнению с Российской Федерацией. Раньше надо было думать, прежде чем свои антироссийские санкции вводить. Пожинайте плоды трудов своих», — написал Валера Ш.

Напомним, 6 апреля на сайте британской ассоциации автомобилистов RAC была опубликована информация, согласно которой рост цен на бензин в марте 2022 года в Великобритании побил исторический рекорд, и это притом, что министерство финансов страны объявило о снижении пошлины на топливо на пять пенсов.