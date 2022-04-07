Среднеахтубинский район, Волгоградская область, 7 апреля 2022, 16:38 — REGNUM Готовность первого этапа строительства третьего пускового комплекса мостового перехода, который соединит мосты через Волгу и Ахтубу, составляет 12%, сообщили ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе администрации Волгоградской области.
На объекте круглосуточно трудятся 230 человек, задействовано 150 единиц техники. Работы идут на нескольких площадках. Так для будущих мостов через ерики Осинки и Гнилой уже установлено 183 буронабивные сваи из запланированных 406, для транспортной развязки в районе съезда к хутору Лебяжья Поляна строители уложили четырех из 11 водопропускных труб и приступили к устройству сети ливневой канализации.
Параллельно строительству мостового перехода ведётся работа по компенсационному лесовосстановлению. По плану здесь высадят более 200 тысяч саженцев дубов, сосен и акаций. Причём в первый год полив и уход за насаждениями будет проводит подрядчик, а в последующие девять лет эту задачу возьмёт на себя лесничество.