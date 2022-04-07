Среднеахтубинский район, Волгоградская область, 7 апреля, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Готовность первого этапа строительства третьего пускового комплекса мостового перехода, который соединит мосты через Волгу и Ахтубу, составляет 12%, сообщили ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Https://www.volgograd.ru Строительство Третьего пускового комплекса

На объекте круглосуточно трудятся 230 человек, задействовано 150 единиц техники. Работы идут на нескольких площадках. Так для будущих мостов через ерики Осинки и Гнилой уже установлено 183 буронабивные сваи из запланированных 406, для транспортной развязки в районе съезда к хутору Лебяжья Поляна строители уложили четырех из 11 водопропускных труб и приступили к устройству сети ливневой канализации.

«Это стратегический объект не только для области, но и всей страны: соединяет наше Заволжье, Казахстан, Астрахань со всеми основными транспортными артериями, коридором «Север-Юг». Даёт возможности дополнительного развития для Волгограда, Волжского — является важной составляющей для развития всех муниципальных образований. Важно, что повысится транспортная доступность, повысится безопасность людей, как передвигающихся по дороге, так и тех, кто проживает на этой территории. К сожалению, сейчас ДТП здесь нередки, люди получают увечья, гибнут. И мы понимаем, что транзитный поток растёт с каждым годом, а летом здесь проехать вообще практически невозможно — существующая дорога двухполосная. Но строительство мощного инфраструктурного объекта решит комплекс этих проблем», — сказал во время рабочего визита на стройплощадку губернатор Андрей Бочаров.

Параллельно строительству мостового перехода ведётся работа по компенсационному лесовосстановлению. По плану здесь высадят более 200 тысяч саженцев дубов, сосен и акаций. Причём в первый год полив и уход за насаждениями будет проводит подрядчик, а в последующие девять лет эту задачу возьмёт на себя лесничество.