Элиста, , 16:29 — REGNUM В Элисте состоялся праздничный митинг в поддержку восьмой годовщины принятия Декларации о суверенитете Донецкой Народной Республики. Мероприятие состоялось в парке Победы сегодня, 7 апреля.

Народ Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

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Собравшиеся скандировали: «Донбасс! Россия!», выразив поддержку ДНР. В социальных сетях пользователи сопроводили фотоснимки и видеоролики, посвящённые этому событию, хештегами #мывместе08 #08ZаДонецк.

ИА REGNUM отмечает, что подобные акции, посвящённые восьмой годовщине провозглашения независимости ДНР, состоялись и в других городах России.