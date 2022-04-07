Санкт-Петербург, 7 апреля, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурге задолжали более шести миллиардов рублей взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Об этом 7 апреля заявил врио генерального директора Фонда капитального ремонта Дмитрий Шутов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квитанция

«Сегодня сумма этой задолженности превысила 6 миллиардов рублей. И, к сожалению, мы наблюдаем картину не самую лучшую, и на сегодняшний день значительная часть наших граждан имеет долги», — сообщил Шутов.

Он отметил, что в этой ситуации есть и вина фонда, поскольку кампания по распространению информации о необходимости оплаты взносов не была на высоком уровне. К тому же фонд получает замечания от самих петербуржцев. Они касаются и квитанций, и невозможности дозвониться до колл-центра.

Стоит отметить, что работа по взысканию задолженностей уже ведётся в полном объёме. Дмитрий Шутов обратил внимание граждан на необходимость проверить наличие задолженности и погасить её.