Москва, 7 апреля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Запад будет вводить санкции против тех криптовалют, которые ассоциируются с Россией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал версию о том, что РФ могла бы воспользоваться криптовалютами для того, чтобы обойти введенные против нее ограничения.

Delyagin.ru Михаил Делягин

«Криптовалюты как инструмент обхода санкционных барьеров – это замечательная, хорошая и полезная штука, — сказал Делягин. — Просто этим надо уметь пользоваться. И хотеть этим пользоваться. Криптовалюты – это инструмент, который крайне сложно ограничивать со стороны государства. И то, что криптовалюты, которые эмитируются вопреки государствам (и обеспечены недоверием к правительствам), разрешены во многих странах Запада, означает, что эмитенты криптовалюты и их пользователи сильнее национальных правительств. Да, Запад будет вводить санкции против тех криптовалют, которые ассоциируются с нами, и ограничивать использование криптовалют. Но мы будем находить обходные пути».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин рассказал, надо ли в РФ легализовать спекуляцию криптовалютами.