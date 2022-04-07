Москва, , 16:25 — REGNUM Солист группы «Отпетые мошенники» Сергей Аморалов (Сергей Суровенко) стал гостем шоу «Алёна, блин!». Ролик с его интервью доступен на YouTbe-канале Super с 7 апреля.

Группа «Отпетые мошенники» Скриншот клипа на песню «Люби меня»

Большинство вопросов к Аморалову касались смерти его бывшего коллеги, экс-солиста «Отпетых мошенников» Тома Хаоса (Вячеслав Зинуров). Суровенко заявил, что в смерти Хаоса виноваты «люди неправильной направленности», которые «двигали его не в ту сторону». «Многие люди завидовали «Отпетым» из его нового окружения… Кто-то ловил его плохое настроение, пользовался этим и науськивал», — считает Аморалов.

ИА REGNUM напоминает, что 10 марта СМИ сообщили о смерти Тома Хаоса. Певец был найден мёртвым в своей квартире в Подмосковье — он покончил жизнь самоубийством в возрасте 50 лет.

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